Si sente male nel bosco in Valdicecina | salvato dai Vigili del fuoco

Questa mattina, un uomo di 85 anni ha avuto un malore mentre si trovava su un’altana nel bosco tra Ponteginori e Montegemoli, in Valdicecina. L’incidente è avvenuto intorno alle 10, e l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha permesso di soccorrerlo e di trasportarlo in sicurezza. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi rapidi in aree rurali e boschive.

Malore questa mattina intorno alle 10 per un uomo di 85 anni che si trovava su un'altana di circa 6 metri in un'area boschiva tra Ponteginori e Montegemoli, in Valdicecina.L'uomo è riuscito ad allertare i soccorsi e a fornire le coordinate della sua posizione. Sul posto sono intervenuti i Vigili.

