Si fanno insistenti le voci di un attacco Usa entro 24 ore Ritirato il personale dalle basi in Medio Oriente

Le notizie riguardanti un possibile attacco degli Stati Uniti nel Medio Oriente si intensificano, con voci che indicano un’azione imminente entro 24 ore. Reuters conferma che gli Stati Uniti stanno procedendo al ritiro di parte del personale dalle basi militari nella regione, segnalando un aumento della tensione e la possibilità di sviluppi significativi nel prossimo futuro.

Anche Reuters conferma che l'ipotesi di un attacco Usa è sempre più concreta. L'agenzia di stampa rende noto che gli Stati Uniti stanno ritirando parte del personale dalle basi militari del Medio Oriente. Un funzionario statunitense ha spiegato che la misura è stata presa a scopo precauzionale.

