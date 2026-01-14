Si è spenta a 76 anni Valeria Fedeli ex ministra dell’Istruzione e sindacalista Cgil

È venuta a mancare oggi Valeria Fedeli, 76 anni, figura di rilievo nel sindacato e nell’ambito politico italiano. Ex ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel governo Gentiloni, Fedeli ha dedicato la sua carriera alla tutela dei diritti dei lavoratori e all’educazione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama sociale e politico del Paese.

Si è spenta oggi all’età di 76 anni Valeria Fedeli, sindacalista di lungo corso ed ex ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel governo guidato da Paolo Gentiloni. Nata a Treviglio nel 1949, Fedeli ha attraversato da protagonista oltre quarant’anni di storia sindacale e politica italiana, diventando una delle figure più riconoscibili del riformismo di centrosinistra. Il suo impegno pubblico inizia nella Cgil, dove ricopre incarichi di primo piano fino a essere eletta segretaria generale della Filtea-Cgil, il sindacato dei lavoratori del tessile e dell’abbigliamento. Un ruolo che la porta anche sulla scena europea del sindacato di categoria e, successivamente, alla vicepresidenza di Federconsumatori nel 2012. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Si è spenta a 76 anni Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e sindacalista Cgil Leggi anche: Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista aveva 76 anni Leggi anche: Valeria Fedeli morta a 76 anni: è stata sindacalista e ministra dell’Istruzione con Gentiloni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Si è spenta a Palermo Maria Trizzino. Aveva 96 anni. Fu capo di gabinetto del presidente della Regione Piersanti Mattarella fino al giorno del suo omicidio, il 6 gennaio del 1980. Fu lei la depositaria della confidenza di Mattarella al rientro da un colloquio con i facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.