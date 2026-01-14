Sì al termovalorizzatore Ora la Regione accelera Altolà Avs | È superato

La Regione Marche conferma l’intenzione di realizzare un termovalorizzatore come parte conclusiva del ciclo dei rifiuti. Dopo l’intervento dell’assessore Tiziano Consoli in Consiglio regionale, si sottolinea la volontà di accelerare il processo, superando le critiche dell’Avs, che considera ormai superata questa soluzione. La discussione si inserisce nel dibattito sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sulle strategie regionali in materia ambientale.

La Regione Marche verso il termovalorizzatore "come elemento di chiusura del ciclo dei rifiuti". Dopo l’intervista al Carlino, lo ha ribadito ieri in Consiglio regionale l’assessore Tiziano Consoli rispondendo all’interpellanza del consigliere Pd, Maurizio Mangialardi. A margine del Consiglio, il gruppo Avs, in una conferenza stampa, ha ribadito il no al termovalorizzatore, considerandolo "una scelta superata e anti ambientale". Il consigliere Andrea Nobili ha anche presentato un’interpellanza "sui profili di legittimità, coerenza programmatoria e competenze territoriali dell’impianto". Nel suo intervento, Consoli ha ricordato gli obiettivi che la Ue impone alle Marche entro il 2035, e cioè la riduzione al 10% dei rifiuti da conferire in discarica e un riciclo-recupero del 65%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Caos al San Raffaele di Milano, errori gravi e malati a rischio. Avs: "La Regione deve rispondere"

Leggi anche: Turismo, Salerno accelera: gli incassi della tassa di soggiorno hanno già superato il 2024

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Termovalorizzatore, la regione se ne lava le mani. Carta bianca a Gualtieri - L’operazione è stata partorita dalla maggioranza parlamentare che è chiamata a trasformare in legge il decreto sul “reclutamento e ... romatoday.it

++ TERMOVALORIZZATORE AD AUSSA CORNO: "LA REGIONE FACCIA CHIAREZZA" ++ https://www.friulioggi.it/san-giorgio-di-nogaro/termovalorizzatore-aussa-corno-regione-deve-fare-chiarezza-12-gennaio-2026/ #fvg #friulioggi - facebook.com facebook

Termovalorizzatore, Amiu chiede alla Regione più tempo per valutare un possibile impianto liguria.bizjournal.it/2026/01/09/ter… x.com