L’universo di Shrek potrebbe non aver ancora detto l’ultima parola su uno dei suoi personaggi più memorabili. A distanza di anni dal primo film, Lord Farquaad torna improvvisamente al centro dell’attenzione grazie a una rivelazione che ha acceso la curiosità dei fan: le sceneggiatrici di KPop Demon Hunters hanno effettivamente sviluppato una storia interamente dedicata al celebre villain, aprendo la porta a uno spin-off che in molti sognano da tempo. Danya Jimenez e Hannah McMechan, diventate nomi di riferimento nel panorama dell’animazione dopo il successo del film Netflix, hanno scritto una sceneggiatura focalizzata proprio su Farquaad nel periodo immediatamente successivo al trionfo di KPop Demon Hunters. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Shrek, il ritorno di Lord Farquaad: lo spin-off firmato dalle autrici di KPop Demon Hunters

Leggi anche: Ti è piaciuto KPop Demon Hunters? Allora potrebbe interessarti il nuovo progetto delle sue autrici (e c’è di mezzo Shrek)

Leggi anche: KPop Demon Hunters farà diventare realtà uno spin-off di Shrek tanto invocato?

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

KPop Demon Hunters farà diventare realtà uno spin-off di Shrek tanto invocato?; Gli sceneggiatori di KPop Demon Hunter hanno creato una sceneggiatura per un film di Lord Farquaad; Shrek e vissero felici e contenti: che fine ha fatto Lord Farquaad? Il buco di trama più discusso; Shrek e vissero felici e contenti | tutto quello che c’è da sapere sul film.

KPop Demon Hunters farà diventare realtà uno spin-off di Shrek tanto invocato? - Dopo il successo planetario del film animato Netflix, le due autrici hanno confermato di aver sviluppato una storia con al centro il temibile e buffo villain di Shrek e ora i fan vogliono vederlo ... msn.com