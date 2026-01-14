Short track prove generali per Arianna Fontana agli Europei Fondamentale ritrovare le giuste sensazioni

Gli Europei di short track a Tilburg, in programma dal 16 al 18 gennaio nei Paesi Bassi, rappresentano un momento importante per gli atleti, tra cui Arianna Fontana. Le prove generali sono fondamentali per ritrovare le giuste sensazioni e prepararsi al meglio per le gare ufficiali. Questo appuntamento permette di valutare lo stato di forma e di affinare le strategie in vista delle competizioni più rilevanti.

Gli Europei di short track di Tilburg, in programma dal 16 al 18 gennaio nei Paesi Bassi, non sono soltanto una tappa del calendario continentale. Per Arianna Fontana rappresentano molto di più: una prova generale, un banco di verifica imprescindibile in vista dell'appuntamento che orienta ogni scelta, ogni sacrificio, ogni recupero forzato. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono l'orizzonte reale, il vero obiettivo di una carriera che non ha mai smesso di cercare nuovi stimoli. Fontana arriva agli Europei con una carica speciale. Prima e, per ora, unica donna dello sport italiano a essere nominata due volte portabandiera ai Giochi Invernali, a PyeongChang 2018 e ora a Milano Cortina 2026, sa bene cosa significhi trasformare la responsabilità in energia positiva.

