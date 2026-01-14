Short track Europei 2026 al via a Tilburg | Italia al completo verso Milano Cortina
Da venerdì 16 gennaio, a Tilburg, nei Paesi Bassi, si svolgono i Campionati europei di short track 2026, l’ultimo grande evento internazionale prima delle Olimpiadi di Milano Cortina. La nazionale italiana si presenta con dieci atleti, pronti a confrontarsi sulla pista in una competizione che anticipa i Giochi invernali del 2026. Un momento importante per gli appassionati di disciplina e per la preparazione della squadra italiana.
Da venerdì 16 gennaio in Olanda la rassegna continentale: dieci azzurri in gara nell’ultimo grande appuntamento prima delle Olimpiadi Si aprono venerdì 16 gennaio a Tilburg, nei Paesi Bassi, i Campionati europei 2026 di short track, ultimo grande evento internazionale della disciplina prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Segui le nostre dirette . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Short track, i convocati dell’Italia per gli Europei. Squadra azzurra al gran completo verso Milano Cortina 2026
Leggi anche: Europei di Short Track, l’Italia a Tilburg per le medaglie: dal 16 gennaio in gara
Calendario Europei short track 2026: programma, orari, tv, streaming; Short track, i convocati dell’Italia per gli Europei. Squadra azzurra al gran completo verso Milano Cortina 2026; Sighel: I Giochi? Non ci regalano neanche due biglietti. Ma io punto all'oro coi miei pattini rossi; A Milano Cortina 2026, le ambizioni italiane nelllo short track maschile iniziano da Pietro Sighel.
Short Track: è il momento degli Europei 2026 - Si apre venerdì 16 gennaio a Tilburg, nei Paesi Bassi, l’edizione 2026 dei Campionati europei di short track, ultimo grande appuntamento per la disciplina ... vicenzareport.it
Europei short track: l'Italia a Tilburg per preparare al meglio i Giochi - Short track, l'Italia agli Europei di Tilburg per prepararsi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: test tattici e ritorno al ritmo gara ... it.blastingnews.com
Short track, prove generali per Arianna Fontana agli Europei. Fondamentale ritrovare le giuste sensazioni - Gli Europei di short track di Tilburg, in programma dal 16 al 18 gennaio nei Paesi Bassi, non sono soltanto una tappa del calendario continentale. oasport.it
È tempo di Campionati Europei! Sarà Tilburg, Paesi Bassi, ad ospitare la rassegna continentale di short track in programma dal 16 al 18 gennaio. Dieci gli azzurri impegnati! Scopri tutto qui https://bit.ly/4aUD2pa FISG - Federazione Italiana Sport del Ghi facebook
È tempo di Campionati Europei! Sarà Tilburg, Paesi Bassi, ad ospitare la rassegna continentale di short track in programma dal 16 al 18 gennaio. Dieci gli azzurri impegnati! Scopri tutto qui bit.ly/4aUD2pa @fisg_it x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.