Short track Europei 2026 al via a Tilburg | Italia al completo verso Milano Cortina

Da venerdì 16 gennaio, a Tilburg, nei Paesi Bassi, si svolgono i Campionati europei di short track 2026, l’ultimo grande evento internazionale prima delle Olimpiadi di Milano Cortina. La nazionale italiana si presenta con dieci atleti, pronti a confrontarsi sulla pista in una competizione che anticipa i Giochi invernali del 2026. Un momento importante per gli appassionati di disciplina e per la preparazione della squadra italiana.

