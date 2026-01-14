Sono state avviate le attività tecniche di rilievo dopo lo sgombero precauzionale di due edifici tra via Verdi e via Pascoli ad Arzano. Le operazioni, iniziate questa mattina, includono anche la mappatura 3D del sottosuolo prevista per domani, per valutare eventuali rischi e garantire la sicurezza dei cittadini.

Avviate le attività tecniche dopo lo sgombero precauzionale dello stabile. Sono iniziate questa mattina le prime attività tecniche successive allo sgombero precauzionale disposto nei giorni scorsi a tutela della sicurezza pubblica. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, insieme ad un esperte e a un funzionario dell’Ente, si è recato sul posto per un primo sopralluogo operativo, incontrando i tecnici sollecitati dalla proprietà dello stabile, un edificio di sette piani. Nel corso della mattinata sono stati avviati i primi rilievi utili a raccogliere elementi preliminari sullo stato dell’area e sulle possibili cause dello spostamento riscontrato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Sgombero precauzionale di due edifici tra via Verdi e via Pascoli ad Arzano, avviati i primi rilievi: domani mappatura 3d del sottosuolo

