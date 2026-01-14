Sfilata di carri allegorici a Chirignago per il Carnevale di Venezia
A Chirignago si svolge la sfilata di carri allegorici per il Carnevale di Venezia, prevista per domenica 8 febbraio 2026. L’evento, che si terrà nel pomeriggio a partire dalle ore 15, rappresenta un’occasione di intrattenimento per tutte le età. Un momento di festa e tradizione che arricchisce il calendario delle celebrazioni carnevalesche nella zona.
I carri allegorici arrivano a Chirignago per il Carnevale 2026. Un appuntamento di divertimento e intrattenimento per grandi e piccini, che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 8 febbraio, a partire dalle ore 15.Sarà un pomeriggio di.
