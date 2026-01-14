Sessanta chilometri per avere un blister da 6 compresse dalla farmacia ospedaliera la denuncia di una paziente oncologica

Una paziente oncologica denuncia di aver dovuto percorrere 60 chilometri per ottenere un blister di sei compresse dalla farmacia ospedaliera del SS. Annunziata di Chieti. La situazione mette in luce le difficoltà nell’accesso ai farmaci necessari, con diversi pazienti che segnalano disservizi e carenze nella distribuzione mensile delle terapie prescritte. La questione solleva preoccupazioni sulla gestione delle risorse e sull’efficienza del servizio farmaceutico ospedaliero.

Continua a destare amarezza e stupore la gestione della farmacia ospedaliera del SS.ma Annunziata di Chieti dove più persone continuano a segnalare presunti disservizi legati alla scarsa copertura mensile dei farmaci prescritti per le relative terapie."Dopo le cure di chemioterapia con i pazienti.

