Sesa un minuto di silenzio per ricordare il collega morto
Le RSU Sindacali annunciano che, a seguito della richiesta ricevuta nei giorni scorsi, S.E.S.A. S. invita a dedicare un minuto di silenzio in memoria del collega scomparso. Un gesto semplice per ricordare la sua presenza e contribuire a un momento di riflessione condivisa, nel rispetto della sua memoria e del clima di solidarietà tra i lavoratori.
Le RSU Sindacali rendono noto che, a seguito della richiesta avanzata nei giorni scorsi, «S.E.S.A. S.p.A. ha accolto l’iniziativa disponendo per tutte le componenti aziendali l’osservanza di un minuto di silenzio in memoria del collega tragicamente scomparso».Il momento di raccoglimento si terrà. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
