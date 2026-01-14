Servillo omaggia Brecht | Poesia sempre attuale

Servillo rende omaggio a Brecht con una riflessione sulla poesia come forma sempre attuale. Nella stagione Micat in Vertice dell’Accademia Musicale Chigiana, il cartellone si distingue per la capacità di unire linguaggi e tradizioni musicali diverse, creando un dialogo tra passato e presente. Un percorso che invita ad approfondire il valore della poesia e della musica come strumenti di comunicazione universale e senza tempo.

Nel cartellone dell’ Accademia Musicale Chigiana, la stagione Micat in Vertice continua a distinguersi per la capacità di attraversare linguaggi, epoche e tradizioni musicali diverse, mettendole in dialogo in modo vivo e contemporaneo. L’appuntamento di venerdì sera al Teatro dei Rozzi (concerto alle 21, con un’introduzione all’ascolto alle 20.30) conferma questa visione, impressa dal direttore artistico Nicola Sani. ‘ Di cosa vive l’uomo? ’ non è soltanto un omaggio a Bertolt Brecht e Kurt Weill, ma un progetto che intreccia teatro, jazz e musica colta, riaffermando la vocazione dell’accademia senese a superare confini e categorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

