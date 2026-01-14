Serie D Real Normanna-Acerrana | ingresso gratuito per i tifosi locali

Per la partita di Serie D tra Real Normanna e Acerrana, in programma domenica 18 gennaio alle 14:30 allo stadio “Bisceglia” di Aversa, i tifosi locali avranno ingresso gratuito. La società invita i sostenitori a seguire la squadra e a partecipare all’evento sportivo in modo tranquillo e rispettoso. Di seguito le informazioni utili per la partecipazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto In vista della gara Real Normanna – Acerrana, in programma domenica 18 gennaio alle ore 14:30 allo stadio “Bisceglia” di Aversa, la società comunica quanto segue. Per disposizione delle autorità competenti è stato disposto il divieto assoluto di vendita dei tagliandi per la gara a tutti i residenti della provincia di Napoli. Tutti i sostenitori della Real Normanna potranno accedere gratuitamente allo stadio di via Caruso fino al raggiungimento della capienza massima consentita. L’accesso sarà consentito esclusivamente previa esibizione di un documento di identità valido ai varchi di ingresso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie D, Real Normanna-Acerrana: ingresso gratuito per i tifosi locali Leggi anche: Scontri dopo Real Normanna-Modica: 8 Daspo per i tifosi violenti Leggi anche: Serie D, doppia partenza per la Real Normanna La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tabellino partita Real Normanna vs Heraclea Calcio; Real Normanna, ufficiali due addii; Real Normanna battuta in casa dall’Heraclea: decisiva la doppietta di Schenetti; Real Normanna, ingresso gratuito. E il mercato si accende…. Serie D: Estrella illude, Messina risponde, Nola fermato sul pari - Serie D: Estrella illude, Messina risponde, Nola fermato sul pari dalla Real Normanna. ilgiornalelocale.it

Real Normanna-Frattese 4-3: aggrediti i dirigenti a Aversa - Doveva essere un inizio di anno all’insegna del calcio con due formazioni dall’elevato blasone pronte a darsi battiglia sul rettangolo di gioco. ilmattino.it

Real Normanna, arriva un giovane attaccante dal Venezia: è il 2008 Maiorano - "La Real Normanna comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Maiorano, attaccante classe 2008, che arriva in prestito dal Venezia. tuttomercatoweb.com

Highlights 19° Giornata (2° ritorno) - Girone H Serie D Nola vs (1-1) #unitisivince #NoiNormanni #RealNormanna #DnaNormanno facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.