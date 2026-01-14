Serie A recupero Napoli-Parma 0-0

Il match tra Napoli e Parma termina 0-0, recupero della Serie A giocato al 'Maradona'. Conte, squalificato, assiste dall tribuna alla terza partita consecutiva senza vittorie per il Napoli, che non riesce a sfruttare l'opportunità di ottenere i tre punti. Un risultato che mantiene entrambe le squadre in una posizione di equilibrio in classifica, evidenziando ancora una volta le difficoltà offensive dei partenopei.

20.33 Conte in tribuna (squalificato) assiste al 3° pari di fila del Napoli,che frena ancora e non sfrutta il recupero con il Parma (punto d'oro): 0-0 al 'Maradona'. Annullato col Var (offside Mazzocchi ad inizio azione) gol McTominay, poi entra in scena Rinaldi, n.1 debuttante in A dei ducali:paratona sulla capocciata di Buongiorno e bis sul mancino di Hojlund Milinkovic facile su Ondrejka. Ripresa. Chance per Hojlund e Lang,tiri centrali di McTominay e Lobotka:gli azzurri fanno la partita ma non sfondano contro i compatti gialloblù, mai in apnea. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

