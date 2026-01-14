Serie A oggi Napoli-Parma – Diretta

Oggi, mercoledì 14 gennaio, il Napoli affronta il Parma al Maradona, recupero della 16ª giornata di Serie A. La partita sarà visibile in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’incontro tra le due squadre. Un appuntamento importante per il campionato, con le due formazioni che cercano punti fondamentali per la classifica.

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. La squadra partenopea sfida oggi, mercoledì 14 gennaio, il Parma – in diretta tv e streaming – al Maradona nel recupero della 16esima giornata di Serie A. Gli uomini di Conte sono reduci dal pareggio nel big match contro l'Inter, restando così a -4 dai nerazzurri capolisti, mentre .

Napoli-Parma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali del recupero - La sfida tra il Napoli e il Parma, che è il recupero della 16ª giornata, sarà appannaggio solamente degli abbonati di DAZN. fanpage.it

Napoli-Parma, le formazioni ufficiali: torna Lang, Mazzocchi dal 1'. Cuesta, quanti cambi - Il Napoli per rimanere agganciato al treno in vetta, il Parma per dare seguito alla bella vittoria di Lecce e allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa. tuttomercatoweb.com

