Nel recupero della 16ª giornata di Serie A, il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Parma al 'Maradona'. La partita, originariamente programmata per la Supercoppa, si è disputata in un clima di attesa, senza determinare cambiamenti significativi in classifica. Entrambe le squadre hanno cercato di emergere, ma alla fine il risultato rimane invariato, evidenziando l'equilibrio in campo.

Il Napoli è fermato sullo 0-0 dal Parma al 'Maradona' nella gara di recupero della 16ma giornata di serie A, non disputata per la Supercoppa. All'11' annullato un gol a McTominay per un fuorigioco di Mazzocchi ad inizio azione. Il Napoli raggiunge al secondo posto con 40 punti il Milan che gioca domani contro il Como, a -3 dall'Inter che stasera è impegnato a San Siro con il Lecce. Il Parma sale a 22 punti e raggiunge la Cremonese al 13mo posto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Serie A, Napoli fermato dal Parma: 0 a 0 al Maradona

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Napoli fermato sullo 0-0 dal Parma

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Napoli fermato sullo 0-0 dal Parma, ora tocca a Inter Lecce

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Serie A: Inter vince a Parma 2-0 e allunga a +4 su Napoli e Milan; Pari spettacolare tra Inter e Napoli; Serie A: l’Inter espugna Parma e vola a +4 su Napoli e Milan; La classifica di Serie A aggiornata.

Il Parma ferma il Napoli sullo 0-0 - Allo stadio Maradona i gialloblù tengono testa ai campioni d'Italia concedendo loro poche occasioni. rainews.it