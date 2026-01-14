Serie A Napoli fermato dal Parma | 0 a 0 al Maradona
Nel recupero della 16ª giornata di Serie A, il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Parma al 'Maradona'. La partita, originariamente programmata per la Supercoppa, si è disputata in un clima di attesa, senza determinare cambiamenti significativi in classifica. Entrambe le squadre hanno cercato di emergere, ma alla fine il risultato rimane invariato, evidenziando l'equilibrio in campo.
Il Napoli è fermato sullo 0-0 dal Parma al 'Maradona' nella gara di recupero della 16ma giornata di serie A, non disputata per la Supercoppa. All'11' annullato un gol a McTominay per un fuorigioco di Mazzocchi ad inizio azione. Il Napoli raggiunge al secondo posto con 40 punti il Milan che gioca domani contro il Como, a -3 dall'Inter che stasera è impegnato a San Siro con il Lecce. Il Parma sale a 22 punti e raggiunge la Cremonese al 13mo posto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
