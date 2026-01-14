Serie A definito il calendario del 23° e 24° turno | le date dei match della Roma
È stato definito il calendario del 23° e 24° turno di Serie A, con le date dei match della Roma. Tra il 14 e il 16 gennaio si recupereranno le quattro sfide rimandate per gli impegni in Supercoppa Italiana di Napoli, Inter, Milan e Bologna, completando così il programma di questa fase del campionato.
Tra oggi, mercoledì 14 gennaio, e domani, giovedì 16, verranno recuperate le quattro sfide di Serie A non disputate a causa degli impegni in Supercoppa Italiana di Napoli, Inter, Milan e Bologna. Ultimati questi match la classifica sarà completa, senza più alcuna squadra con asterischi. Per la Roma non ci potranno essere cambi in graduatoria, con l’unica possibilità che il Como, impegnato con il Milan, si avvicini a due soli punti. Giallorossi che dovranno però pensare solamente a se stessi, dimenticando il ko in Coppa Italia con il Torino per provare a rifarsi in campionato sempre con la formazione granata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Inter U23, calendario definito fino a marzo: date e orari dalla 20ª alla 31ª giornata in Serie C
Leggi anche: Juventus Next Gen, il calendario dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno di Serie C: ufficiali date e orari dei match dei bianconeri di Brambilla
Definito il quadro della Coppa Italia, ci sono quattro club che parteciperanno alla Final Eight sia di serie A che della Next Gen Cup. Si tratta di Virtus Bologna, Olimpia Milano, Pall. Brescia e della sorprendente Apu Udine. Una sola società, però, è andata oltre l facebook
Sorteggio Australian Open 2026: definito l’orario. Le teste di serie e dove seguirlo in streaming - x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.