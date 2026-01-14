Serie A definito il calendario del 23° e 24° turno | le date dei match della Roma

È stato definito il calendario del 23° e 24° turno di Serie A, con le date dei match della Roma. Tra il 14 e il 16 gennaio si recupereranno le quattro sfide rimandate per gli impegni in Supercoppa Italiana di Napoli, Inter, Milan e Bologna, completando così il programma di questa fase del campionato.

Tra oggi, mercoledì 14 gennaio, e domani, giovedì 16, verranno recuperate le quattro sfide di Serie A non disputate a causa degli impegni in Supercoppa Italiana di Napoli, Inter, Milan e Bologna. Ultimati questi match la classifica sarà completa, senza più alcuna squadra con asterischi. Per la Roma non ci potranno essere cambi in graduatoria, con l’unica possibilità che il Como, impegnato con il Milan, si avvicini a due soli punti. Giallorossi che dovranno però pensare solamente a se stessi, dimenticando il ko in Coppa Italia con il Torino per provare a rifarsi in campionato sempre con la formazione granata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

