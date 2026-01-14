Serie A definito il calendario del 23° e 24° turno | le date dei match della Roma

È stato definito il calendario del 23° e 24° turno di Serie A, con le date dei match della Roma. Tra il 14 e il 16 gennaio si recupereranno le quattro sfide rimandate per gli impegni in Supercoppa Italiana di Napoli, Inter, Milan e Bologna, completando così il programma di questa fase del campionato.

