Serie A contro Cloudflare | scontro istituzionale senza precedenti
La disputa tra la Serie A e Cloudflare rappresenta un nuovo capitolo nelle tensioni tra sport e tecnologia. La Lega Serie A ha risposto alle dichiarazioni del CEO di Cloudflare, Matthew Prince, evidenziando come questa controversia coinvolga questioni regolamentari e di sovranità digitale. La situazione si inserisce in un contesto più ampio di confronto tra istituzioni, autorità e principi di diritto internazionale, segnando un momento di attenzione crescente sulle relazioni tra sport e tecnologia.
Lo scontro tra il calcio europeo e le big tech entra in una fase apertamente politica. La Lega Serie A replica duramente alle dichiarazioni del CEO di Cloudflare, Matthew Prince, trasformando una disputa regolatoria in un caso internazionale che chiama in causa governi, autorità e principi di diritto. La replica della Serie A: “Non è censura, è tutela dei diritti”. La Lega definisce le affermazioni di Prince “un cumulo di mistificazioni, minacce e falsità” e respinge l’equazione tra tutela del diritto d’autore e censura. La sanzione dell’ AGCOM viene rivendicata come mirata e proporzionata, limitata alla protezione dei contenuti live sportivi e audiovisivi, non a restrizioni arbitrarie della rete. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
