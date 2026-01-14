Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW Recuperi 16a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

La 16ª giornata di Serie A 2025/26 si presenta con recuperi importanti, tra cui Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e NOW, con studi, telecronisti qualificati e approfondimenti per seguire ogni dettaglio dell’evento. Un’opportunità per gli appassionati di vivere le emozioni del massimo campionato italiano, garantendo copertura completa e analisi approfondite durante le serate di recupero.

I recuperi di Serie A accendono due serate con Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan, studi live, grandi volti del calcio e approfondimenti fino a notte fonda. PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH, INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH. Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 20252026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata). 🔗 Leggi su Digital-news.it

