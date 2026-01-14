Recentemente, è emerso che Sergiu Tarna avrebbe ricattato Riccardo Salvagno utilizzando un video a contenuto gay, protraendo questa pressione nel tempo. La notizia, riportata dal Gazzettino, apre un dibattito sulle modalità di ricatto e sui rischi legati alla diffusione di materiali privati. La vicenda evidenzia l'importanza di sensibilizzare su temi di privacy e rispetto, anche in contesti di controversie personali.

Sergiu Tarna ricattava Riccardo Salvagno con un video gay. E il ricatto andava avanti da tempo. Questo dice al Gazzettino N.L., originario della Riviera del Brenta ma residente a Tenerife. N.L. Ha ospitato Salvagno la notte del 2 gennaio. Lui era appena arrivato dall’Italia dopo aver ucciso Tarna. E gli ha raccontato il motivo dell’omicidio. Effettuato insieme a un complice ora ricercato dai carabinieri. Il resoconto. Salvagno ha raccontato più o meno la stessa storia davanti al pm Christian Del Turco e alla Gip Claudia Ardita. Il video però ancora non è stato trovato. N.L. dice che Salvagno è arrivato a casa sua all’improvviso: «Diciamo che me lo sono trovato davanti all’improvviso. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Sergiu Tarna ucciso per un video hot con una donna trans: Riccardo Salvagno aveva paura lo diffondesse. «Il colpo è partito per sbaglio»

Leggi anche: Sergiu Tarna ucciso per un video intimo con una donna trans: Riccardo Salvagno aveva paura lo diffondesse. «Il colpo è partito per sbaglio»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

«Sergiu Tarna ricattava Riccardo Salvagno con un video gay»; Riccardo Salvagno, parla l'amico che l'ha ospitato a Tenerife: «Ha detto che Sergiu Tarna lo ricattava da mesi per un video omosessuale»; Intossicazione alimentare dopo la cena, ristorante chiuso. Il titolare: «Ho chiesto io i controlli, vogliamo capire cosa sia successo»; La bidella sciopera e la scuola primaria rimane chiusa per due giorni: a casa 90 bambini.

Riccardo Salvagno, parla l'amico che l'ha ospitato a Tenerife: «Ha detto che Sergiu Tarna lo ricattava da mesi per un video omosessuale» - «Quando ho chiesto a Riccardo perché lo hai ucciso, mi ha risposto: perché mi ricattava. ilgazzettino.it