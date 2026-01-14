Sergio Laganà arrestato per tentato femminicidio | le coltellate in casa dove c' era anche il figlio di due anni

Sergio Laganà, 43 anni, è stato arrestato per tentato femminicidio dopo aver inflitto diverse coltellate in casa, dove si trovava anche il suo bambino di due anni. L’uomo, noto come addetto presso un gommista in zona e originario della Calabria, è stato catturato in un contesto che desta particolare attenzione. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza familiare e sulla prevenzione della violenza di genere.

