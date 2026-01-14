Sergio Laganà arrestato per tentato femminicidio | le coltellate in casa dove c' era anche il figlio di due anni
Sergio Laganà, 43 anni, è stato arrestato per tentato femminicidio dopo aver inflitto diverse coltellate in casa, dove si trovava anche il suo bambino di due anni. L’uomo, noto come addetto presso un gommista in zona e originario della Calabria, è stato catturato in un contesto che desta particolare attenzione. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza familiare e sulla prevenzione della violenza di genere.
Sorride dietro gli occhiali da sole in macchina. Appare così nelle fotografie sui social Sergio Laganà, 43 anni, addetto presso un gommista della zona e originario della Calabria. In vacanza e con alcuni amici. Martedì sera invece quando è entrato nella caserma dei carabinieri di Monza aveva. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Sergio Laganà accoltella in casa la compagna e poi fugge a piedi e si costituisce: lei è gravissima, lui viene arrestato. Il figlio era con i genitori
Leggi anche: Tmz: «Arrestato il figlio di Rob Reiner». Il regista e la moglie uccisi in casa a coltellate | Chi è Nick | Trump: era ossessionato da me
Accoltellata davanti al figlio di due anni, arrestato il compagno - È stato arrestato per tentato femminicidio il 43enne che poco prima di cena ha aggredito a coltellate la compagna, 31 anni, nella loro abitazione di Muggió (Monza). ansa.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.