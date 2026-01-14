Serata con il grande fotografo Gigi Montali

Partecipa a una serata dedicata a Gigi Montali, fotografo italiano di talento. Con una vasta esperienza nei reportage e nei paesaggi, Montali condivide il suo approccio alla fotografia e le sue esperienze di viaggio in diverse parti del mondo, dall'Africa alla Pianura Padana. Un’occasione per conoscere meglio il suo lavoro e il suo percorso professionale in un ambiente tranquillo e informativo.

Gigi Montali è un rinomato fotografo freelance e viaggiatore italiano, noto per i suoi reportage e paesaggi che documentano l'umanità e la semplicità in diverse parti del mondo, dall'Africa alla Pianura Padana. Ha pubblicato diversi libri, tra cui le monografie Po. Lungo il fiume paesaggio di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

