Sequestro Napolitano Store | Restiamo chiusi 15 giorni Ma la Finanza dice tutt'altro

Il sequestro del Napolitano Store ha generato confusione sulla durata della chiusura. L’imprenditore Angelo Napolitano ha comunicato una sospensione di 15 giorni, ma le autorità finanziarie non hanno indicato una scadenza precisa. Il provvedimento, infatti, è collegato alle indagini in corso e potrebbe comportare ulteriori sviluppi. Restano da chiarire i dettagli ufficiali e il futuro dell’attività.

Maxi sequestro a Casalnuovo, sigilli ai “Napolitano Store”: frode Iva e vendite in nero - La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato l’intero compendio aziendale di una società di Casalnuovo operante nel commercio di ... sciscianonotizie.it

Angelo Napolitano Store, l'azienda del tiktoker finisce sotto sequestro - Angelo Napolitano Store, questo il nome dell'azienda sequestrata al tiktoker che sul suo profilo parlava di elettrodomestici. notizie.it

Casalnuovo, ancora frodi sull’iva con fatture false: scatta il sequestro per “Napolitano Store” | https://shorturl.at/HuhPp facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.