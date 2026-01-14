Sequestrato torturato e rapinato | incubo per un 27enne nel Bresciano

Un giovane di 27 anni è stato vittima di un sequestro, violenza e rapina nella notte dell’8 gennaio nei pressi di Ghedi, in provincia di Brescia. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e richiama l’attenzione sulla sicurezza nella zona. Sono in corso le indagini delle autorità per chiarire i dettagli dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La violenza nella notte. Un giovane di 27 anni è stato vittima di un brutale sequestro avvenuto nella notte dell’ 8 gennaio, nei pressi di Ghedi, in provincia di Brescia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ragazzo sarebbe stato incappucciato, trascinato in uno scantinato, spogliato e selvaggiamente picchiato con una spranga di ferro, mentre i suoi aguzzini filmavano le violenze. Minacce armate e estorsione. Sotto la minaccia di pistole e altre armi, la vittima sarebbe stata costretta a consegnare il proprio telefono cellulare e la sua auto, una Range Rover di elevato valore, oltre a prelevare ingenti somme di denaro presso uno sportello postale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sequestrato, torturato e rapinato: incubo per un 27enne nel Bresciano Leggi anche: Droga e armi, blitz nel Bresciano: tre arresti e un cannabis shop sequestrato Leggi anche: Sequestrato, denudato e picchiato con una spranga di ferro nel Bresciano: arrestati tre uomini Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. A Vittoria, quattro cittadini del Bangladesh sono stati arrestati per aver sequestrato e torturato due connazionali al fine di ottenere un riscatto. Servizio di Aurora Fiorenza facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.