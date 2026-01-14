Sequestrati smartphone ed elica di drone nel carcere di Vasto
Nella serata di ieri, la polizia penitenziaria di Vasto ha sequestrato uno smartphone con caricabatterie e l’elica di un drone all’interno del carcere. L’intervento si inserisce nei controlli di routine finalizzati a prevenire eventuali attività illecite. Gli oggetti sono stati sequestrati per approfondimenti. La vicenda evidenzia l’attenzione delle autorità nel garantire la sicurezza all’interno delle strutture detentive.
Uno smartphone con caricabatterie e l’elica di un presunto drone sono stati sequestrati ieri sera all’interno del carcere di Vasto, dalla polizia penitenziaria. A darne notizia è LaPresse, che riporta le dichiarazioni di Mauro Nardella, segretario del Coordinamento nazionale della polizia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
