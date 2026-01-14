Sequestrati smartphone ed elica di drone nel carcere di Vasto

Nella serata di ieri, la polizia penitenziaria di Vasto ha sequestrato uno smartphone con caricabatterie e l’elica di un drone all’interno del carcere. L’intervento si inserisce nei controlli di routine finalizzati a prevenire eventuali attività illecite. Gli oggetti sono stati sequestrati per approfondimenti. La vicenda evidenzia l’attenzione delle autorità nel garantire la sicurezza all’interno delle strutture detentive.

