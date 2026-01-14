Sentenza Chiara Ferragni per Pandoro-gate colpo di scena La decisione shock

La vicenda giudiziaria legata a Chiara Ferragni e al Pandoro-gate si conclude con una decisione inattesa. Dopo mesi di attenzione mediatica, la sentenza rappresenta un punto di svolta nel caso. Questo sviluppo chiude un episodio che ha tenuto banco nel dibattito pubblico, offrendo una nuova prospettiva sulla vicenda e contribuendo a fare luce sui fatti.

Si chiude con una svolta radicale uno dei capitoli giudiziari e mediatici più discussi degli ultimi anni. Il tribunale di Milano ha pronunciato una sentenza destinata a far rumore: Chiara Ferragni è stata assolta dall'accusa di truffa aggravata. Al centro del dibattimento, svoltosi con rito abbreviato davanti alla terza sezione penale, c'erano le operazioni commerciali legate al Pandoro Pink Christmas e alle uova di Pasqua, casi che avevano sollevato un polverone senza precedenti sulla gestione delle collaborazioni tra influencer marketing e solidarietà. Il verdetto firmato dal giudice Ilio Mannucci Pacini ha ribaltato l'impianto accusatorio che vedeva l'imprenditrice digitale sul banco degli imputati.

