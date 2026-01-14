Senegal-Egitto streaming gratis e diretta in chiaro? Dove vedere semifinale Coppa d’Africa

La semifinale della Coppa d’Africa tra Senegal ed Egitto si giocherà oggi alle 18 allo stadio di Tangeri, in Marocco. In questo articolo troverai informazioni su come seguire la partita in streaming gratuito e in diretta in chiaro, per rimanere aggiornato sull’evento senza costi aggiuntivi.

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio di Tangeri (Marocco) si disputerà il match Senegal-Egitto, valevole per la prima semifinale della Coppa d’Africa. I “Leoni della Taranga” dopo aver vinto il gruppo D con 7 punti, nella fase ad eliminazione diretta hanno sconfitto Sudan (3-1) Mali (1-0); anche i “Faraoni” hanno vinto il loro raggruppamento . Potrebbe interessarti:. Dove vedere Senegal-Egitto, streaming gratis e diretta tv DMAX? Finale Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Senegal-Egitto, semifinale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Dove vedere Foggia-Catania, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dove vedere Egitto-Costa d'Avorio oggi in tv: si chiudono i quarti, diretta gratis; Dove vedere Egitto-Costa d'Avorio in tv? Sportitalia o Dazn, l'orario della sfida in Coppa d'Africa; Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 9 gennaio 2026. I primi due quarti della Coppa d'Africa; Coppa d'Africa, definite le semifinali.

Coppa d’Africa, Senegal-Egitto: diretta tv e streaming live del match - Siamo alle semifinali della competizione e Senegal ed Egitto si giocano il passaggio all'ultimo atto. msn.com