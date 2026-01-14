Sembra paradossale ma il cuore si protegge anche dal dentista

È sorprendente come la salute orale possa influire sul benessere generale. Un’infiammazione alle gengive, infatti, potrebbe aumentare il rischio di problemi cardiovascolari. Comprendere questa connessione è importante per adottare pratiche di prevenzione efficaci e preservare la salute del cuore attraverso una corretta cura orale.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.