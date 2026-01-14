Sembra paradossale ma il cuore si protegge anche dal dentista

Da iodonna.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È sorprendente come la salute orale possa influire sul benessere generale. Un’infiammazione alle gengive, infatti, potrebbe aumentare il rischio di problemi cardiovascolari. Comprendere questa connessione è importante per adottare pratiche di prevenzione efficaci e preservare la salute del cuore attraverso una corretta cura orale.

U n’infiammazione alle gengive può aumentare il rischio di infarto? La risposta, oggi, è meno controintuitiva di quanto si pensi. Sempre più studi scientifici indicano la parodontite come un fattore di rischio cardiovascolare rilevante, eppure ancora largamente sottovalutato. A richiamare l’attenzione sul tema è il Dott. Alessandro Piccolo, dello Studio Dentistico Piccolo di Milano, che sottolinea come la bocca non sia un compartimento isolato dal resto dell’organismo: «La parodontite è un’infezione cronica. Quando persiste, alimenta uno stato infiammatorio sistemico che può avere effetti anche sul sistema cardiovascolare». 🔗 Leggi su Iodonna.it

sembra paradossale ma il cuore si protegge anche dal dentista

© Iodonna.it - Sembra paradossale, ma il cuore si protegge anche dal dentista

Leggi anche: Frattesi Inter, situazione paradossale per il centrocampista: e il futuro torna in discussione! Lui il sogno proibito di Sarri ma piace tantissimo anche a…

Leggi anche: Bologna, la paradossale vicenda di Dallinga: tanta sostanza, ma i goal vengono annullati dal VAR

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.