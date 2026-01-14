Selvaggia Lucarelli al veleno su Chiara Ferragni | Prosciolta solo perché ha pagato E l’influencer le risponde

Selvaggia Lucarelli commenta la recente sentenza al Tribunale di Milano che ha prosciolto Chiara Ferragni da accuse di truffa aggravata. La giornalista sottolinea la differenza tra prosciolto e assolta, evidenziando come la decisione sia stata motivata dal pagamento. La risposta dell’influencer non si è fatta attendere, portando alla luce un dibattito sulla chiarezza delle procedure giudiziarie e sulle interpretazioni pubbliche della vicenda.

Tecnicamente, Chiara Ferragni «è stata prosciolta, non assolta ». Selvaggia Lucarelli mette i puntini sulle i nel commentare la sentenza di oggi al Tribunale di Milano, che ha giudicato l'imprenditrice non colpevole del reato di truffa aggravata. La giornalista del Fatto Quotidiano, la prima a portare a galla la condotto potenzialmente illecita di Ferragni del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi, ha affidato la propria riflessione ai social. La spiegazione di Lucarelli. «Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele, che inizialmente c'erano», scrive Lucarelli in un post Instagram.

