Selvaggia Lucarelli al veleno su Chiara Ferragni la previsione azzeccata e la mossa del Codacons | Prosciolta solo perché ha pagato

Selvaggia Lucarelli commenta la recente sentenza al Tribunale di Milano, che ha prosciolto Chiara Ferragni da accuse di truffa aggravata, evidenziando come la decisione sia stata influenzata dal pagamento di una sanzione. La giornalista sottolinea la distinzione tra prosciolto e assolto, offrendo una lettura critica del caso e delle mosse adottate dal Codacons, in un contesto di attenzione mediatica e giudiziaria.

Tecnicamente, Chiara Ferragni «è stata prosciolta, non assolta ». Selvaggia Lucarelli mette i puntini sulle i nel commentare la sentenza di oggi al Tribunale di Milano, che ha giudicato l'imprenditrice non colpevole del reato di truffa aggravata. La giornalista del Fatto Quotidiano, la prima a portare a galla la condotto potenzialmente illecita di Ferragni del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi, ha affidato la propria riflessione ai social. La spiegazione di Lucarelli. «Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele, che inizialmente c'erano», scrive Lucarelli in un post Instagram.

