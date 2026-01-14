Selezione di traduzioni giovanili da Catullo | è il libro di Raffaeli

Nuovo libro per il filologo e critico letterario Massimo Raffaeli. Si tratta di " Katà leptón.Trascrizioni da Catullo, Liber I-XXIII", aperto dall’autorevole premessa di Enrico Testa. Il volume, che presenta una selezione di traduzioni giovanili da Catullo, è pubblicato da Vydia editore nella collana di poesia Nereidi, diretta da Cristina Babino. "Quale significato dare alla volontà di riproporre queste traduzioni?’, scrive Testa, che parlando di una ‘congiunzione tra un tempo, i ‘Settanta’ del secolo scorso, che appare oggi remoto, e un tempo, quello di Catullo, che, se è lontanissimo, sembra per tanti versi prossimo, o simile, al nostro’, si chiede se non ci si trovi di fronte a ‘una scommessa con l’inesorabile passare degli anni?’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

