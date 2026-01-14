Segreti di famiglia 3 replica puntata 14 gennaio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 14 gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna in centrale, Eren e Metin riescono a indurre Necla, la madre di Tankut, a confessare rilasciando un’altra dichiarazione. Osman e Cinar, entrambi ubriachi, si presentano a casa di Yekta e si addormentano sul divano, con grande disappunto dell’avvocato che, l’indomani, li convoca entrambi nel suo studio. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 43 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

