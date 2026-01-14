Segnaletica carente e rischio incidenti vicino alla scuola Boer | automobilisti confusi tra via Santa Maria di Gesù e via Manzoni
La segnaletica insufficiente lungo via Santa Maria di Gesù, vicino alla scuola Boer, crea confusione tra gli automobilisti, specialmente tra via Santa Maria di Gesù e via Manzoni. La mancanza di indicazioni chiare aumenta il rischio di incidenti, soprattutto in prossimità dell’istituto scolastico. È necessario intervenire prontamente per migliorare la sicurezza e favorire una circolazione più ordinata in questa zona.
La situazione di via Santa Maria di Gesù inferiore, quasi all’altezza della scuola Boer su via Palermo, presenta criticità che richiedono interventi urgenti di segnaletica. L’incrocio con via Manzoni, infatti, è privo di segnali di stop, creando confusione tra gli automobilisti.Chi scende da via. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
