Segnaletica carente e rischio incidenti vicino alla scuola Boer | automobilisti confusi tra via Santa Maria di Gesù e via Manzoni

La segnaletica insufficiente lungo via Santa Maria di Gesù, vicino alla scuola Boer, crea confusione tra gli automobilisti, specialmente tra via Santa Maria di Gesù e via Manzoni. La mancanza di indicazioni chiare aumenta il rischio di incidenti, soprattutto in prossimità dell’istituto scolastico. È necessario intervenire prontamente per migliorare la sicurezza e favorire una circolazione più ordinata in questa zona.

Bitonto, due ventenni vittime di incidente stradale - I residenti accusano: "rotatoria al buio, segnaletica carente" Nell'incidente, avvenuto ... rainews.it

Buche profonde, dissesti del manto stradale, segnaletica carente e una generale assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria rendono queste strade «pericolose e indecorose», soprattutto alla luce delle recenti condizioni meteorologiche che hanno ult facebook

Interpellanza - Ztl via Vanchiglia @fogliettachiara: esiste normativa disciplinante controlli segnaletica; in via Vanchiglia si porrà segnaletica mancante entro fine mese. Silvia Damilano: grazie della risposta; sono segnalazioni dei residenti. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.