' Second Hand Market' a Villa Di Bella

Il Second Hand Market si tiene ogni terzo sabato del mese, dalle 10 alle 13, presso La Terra di Bó a Villa Di Bella, in via G. È un’occasione per scoprire oggetti di seconda mano e condividere un momento di scambio nel rispetto delle regole del mercato. Un evento dedicato alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio di oggetti usati, aperto a tutti gli interessati.

Il Second Hand Market si svolge ogni terzo sabato del mese dalle 10 alle 13 presso La Terra di Bó a Villa Di Bella, via G. Garibaldi 298 bis, Viagrande, Catania. E' ospitato dal Mercatino Bio di Bó e quindi oltre a trovare abbigliamento e oggettistica, sarà anche un'occasione per conoscere il.

