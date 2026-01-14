Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, Gian Piero Gasperini ha espresso frustrazione riguardo alle opportunità per i giovani all’interno della squadra. Il tecnico ha sottolineato l’intenzione di valorizzare i talenti emergenti, come dimostrato dall’ingresso di un altro giovane in campo. Questa situazione evidenzia le sfide e le strategie adottate nel contesto del calciomercato, con l’obiettivo di sviluppare e integrare i giovani nel progetto sportivo.

“Oggi ne è arrivato anche un altro di giovane e cercheremo di valorizzare anche lui”. La Roma viene eliminata dalla Coppa Italia e Gian Piero Gasperini torna a polemizzare per il calciomercato. Il tecnico giallorosso non è evidentemente soddisfatto dei nuovi arrivi e nel post gara di Roma-Torino 2-3 – in cui ha segnato il 16enne Antonio Arena – ha lanciato qualche frecciata alla società. “Se l’obiettivo è quello di valorizzare dei ragazzi, va benissimo, basta che sia tutto chiaro, facciamo giocare anche i sedicenni e anche i primavera, non è un problema”, ha dichiarato Gasperini. La Roma ha visto infatti sfumare l’obiettivo Giacomo Raspadori, che alla fine si trasferirà all’Atalanta a titolo definitivo, ma ha chiuso sia per Robinio Vaz dall’ Olympique Marsiglia che per Donyell Malen dall’ Aston Villa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se l’obiettivo è valorizzare i giovani me lo dicano, faccio giocare i 16enni”: Gasperini furioso dopo l’eliminazione in Coppa Italia

