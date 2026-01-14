A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso di Chiara Poggi rimane un tema di interesse pubblico. La famiglia Poggi ha recentemente commentato la vicenda, offrendo nuove riflessioni su quanto accaduto. Un episodio che, pur essendo passato nel tempo, continua a suscitare attenzione e discussioni. Questa situazione evidenzia come alcune vicende giudiziarie possano lasciare un segno duraturo nella memoria collettiva.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso di Chiara Poggi continua a tornare al centro dell’attenzione pubblica. Non solo nelle aule di tribunale, ma anche nelle chiacchiere sui social, nei podcast true crime e nelle conversazioni di chi segue da anni questa storia. Ora a riaccendere i riflettori è una nuova perizia di parte che rimette al centro un punto decisivo: la dinamica dell’aggressione dentro la villetta di via Pascoli. Un documento che non è solo un atto tecnico, ma un tassello in più in una vicenda che da tempo abita l’immaginario collettivo. E che potrebbe avere un peso concreto nelle prossime mosse legali della famiglia Poggi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Se le cose sono andate così, allora Alberto…”. Garlasco, dalla famiglia Poggi intervengono su Stasi

