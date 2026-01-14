Scusatemi ma io… Rita Dalla Chiesa il crollo emotivo durante il discorso alla Camera

Durante una seduta alla Camera, Rita Dalla Chiesa ha vissuto un momento di forte emozione, che l’ha portata a un crollo improvviso. Un episodio che ha suscitato rispetto e attenzione, sottolineando l’intensità delle emozioni in un contesto istituzionale. Questo episodio evidenzia come anche figure pubbliche possano essere colpite da sentimenti profondi, portando alla luce il rapporto tra emozioni personali e impegno pubblico.

Un crollo emotivo improvviso, carico di dolore e memoria, ha attraversato l'aula di Montecitorio durante una seduta segnata da un silenzio insolito. A rompere la compostezza istituzionale è stata Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, che non è riuscita a trattenere la commozione nel ricordare la strage di Capodanno al Le Constellation, il locale vip di Crans-Montana divorato dalle fiamme nella notte di San Silvestro. Un intervento nato come riflessione politica e trasformatosi in un momento umano, profondo, condiviso. Il rogo, scoppiato mentre all'interno del disco-bar erano presenti centinaia di persone, è costato la vita a 40 giovani e giovanissimi tra clienti e maestranze.

