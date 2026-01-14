Scusatemi ma io… E Rita Dalla Chiesa crolla durante il discorso in Parlamento

Durante una seduta intensa alla Camera dei deputati, Rita Dalla Chiesa ha vissuto un momento di forte emozione, culminato in un improvviso crollo emotivo. Un episodio che ha attirato l’attenzione dei presenti, sottolineando la delicatezza delle questioni affrontate. Questo evento evidenzia come anche le figure pubbliche possano essere colpite da emozioni profonde in momenti di grande responsabilità e tensione.

In una delle sedute più intense degli ultimi mesi, alla Camera dei deputati un crollo emotivo improvviso ha rotto il silenzio di Montecitorio. Protagonista Rita Dalla Chiesa, oggi deputata di Forza Italia ma per molti ancora il volto familiare della tv, che non è riuscita a trattenere le lacrime mentre ricordava la strage di Capodanno al Le Constellation, il locale vip di Crans-Montana distrutto dalle fiamme nella notte di San Silvestro. Un intervento nato come discorso politico e diventato, in pochi istanti, un momento profondamente umano, condiviso da tutta l’aula. Un frammento di fragilità che ha mostrato il lato più autentico della politica, quello che si lascia toccare dal dolore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Scusatemi ma io…”. E Rita Dalla Chiesa crolla durante il discorso in Parlamento Leggi anche: “Scusatemi ma io…”. Rita Dalla Chiesa, il crollo emotivo durante il discorso alla Camera Leggi anche: “Mi hanno ingannato”. Rita Dalla Chiesa, il vero motivo dell’addio a Forum La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rita Dalla Chiesa crolla durante il discorso in parlamento: cala il gelo, i colleghi deputati senza parole (VIDEO) facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.