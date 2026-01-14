Scuole aperte le iscrizioni Domande solo online e attivati servizi di supporto

Sono aperte le iscrizioni alle scuole di Verona per il prossimo anno scolastico. Le domande devono essere presentate esclusivamente online. Sono disponibili servizi di supporto per guidare famiglie e studenti nel processo di iscrizione. Questo momento rappresenta un passo importante nell’organizzazione del nuovo anno scolastico, contribuendo a garantire un avvio sereno e ben pianificato per tutti gli iscritti.

Il mondo della scuola veronese si è ripresentato a una tappa fondamentale per l'organizzazione del prossimo anno scolastico. Da ieri, 13 gennaio, e fino al prossimo 14 febbraio sono aperte le iscrizioni per le classi prime delle scuole primarie e secondarie. Il passaggio coinvolgerà più di 17mila.

Scuola: aperte fino al 14 febbraio le iscrizioni alle prime classi per l’anno 2026/2027. Con nuove procedure iscrizioni triplicate rispetto all’anno scorso - Le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la pia ... agensir.it

Scuola, aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027: semplificate le procedure - In Italia le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026- chietitoday.it

Da oggi e fino al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2026/2027. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma #Unica, all’indirizzo: facebook

Circola un'ordinanza falsa, domani scuole aperte a Roma. In alcune chat, annuncia la presunta chiusura degli istituiti per il maltempo. Il Campidoglio: "È fake' #ANSA x.com

