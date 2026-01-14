Scuole al freddo a Palermo | malore per un’alunna per le basse temperature La Cgil chiede mappatura completa degli edifici scolastici e incontro urgente

A Palermo, un'alunna ha avuto un malore a causa delle temperature troppo basse nelle aule scolastiche. La Cgil richiede una mappatura completa degli edifici scolastici e un incontro urgente per affrontare la questione, evidenziando l'importanza di garantire ambienti sicuri e confortevoli per studenti e personale. La situazione solleva preoccupazioni sulla condizione degli edifici scolastici e sulla necessità di interventi tempestivi.

