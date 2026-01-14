Scuole al freddo a Palermo | malore per un’alunna per le basse temperature La Cgil chiede mappatura completa degli edifici scolastici e incontro urgente
A Palermo, un'alunna ha avuto un malore a causa delle temperature troppo basse nelle aule scolastiche. La Cgil richiede una mappatura completa degli edifici scolastici e un incontro urgente per affrontare la questione, evidenziando l'importanza di garantire ambienti sicuri e confortevoli per studenti e personale. La situazione solleva preoccupazioni sulla condizione degli edifici scolastici e sulla necessità di interventi tempestivi.
Un'alunna di un istituto scolastico a Palermo ha accusato un malore a causa delle basse temperature presenti nelle aule. L'episodio rappresenta l'ultimo caso di una situazione già segnalata dal dirigente scolastico al Comune. L'assenza di riscaldamento nell'edificio scolastico ha provocato condizioni ambientali incompatibili con lo svolgimento delle attività didattiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
