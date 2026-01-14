Scuola via alle iscrizioni Code online ma il sito va | Scegliete senza ansie
Sono aperte le iscrizioni scolastiche per il nuovo anno. Il sistema online funziona regolarmente e permette di scegliere le scuole senza stress. Confalonieri dell’Università Cattolica invita i genitori ad accompagnare i figli nel processo, supportandoli nel riconoscere le proprie passioni. Un percorso che richiede attenzione e calma, per facilitare una decisione consapevole e serena.
ISTRUZIONE. Parte senza intoppi il sistema informatico. Confalonieri (Università Cattolica): «Accompagnare i figli, aiutandoli a riconoscere ciò che li appassiona». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Iscrizioni alla prima classe del liceo del Made in Italy 2026/27. Online il sito dedicato, le discipline ed esempi di laboratori interdisciplinari
Leggi anche: Scuola, al via iscrizioni online 2026-2027: tempi e come fare
Scuola, via alle iscrizioni. Code online, ma il sito va: «Scegliete senza ansie»; Da domani al via le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per il prossimo anno scolastico; Iscrizioni scuola 2026-27 al via dal 13 gennaio: tutte le info necessarie; Iscrizioni scuola 2026-27 al via. Inutile correre: c'è tempo fino al 14 febbraio. E l'ordine d'arrivo della domanda non conta.
Scuola, via alle iscrizioni. Code online, ma il sito va: «Scegliete senza ansie» - Confalonieri (Università Cattolica): «Accompagnare i figli, aiutandoli a riconoscere ciò che li appassiona». ecodibergamo.it
Iscrizioni scuola 2026/27 al via dalle 8 del 13 gennaio: come inviare e gestire le domande. VIDEO GUIDA Ministero - Le famiglie avranno tempo fino alle ore 20 del 14 febbraio per presentare la domanda attraverso la proced ... orizzontescuola.it
Scuola, al via iscrizioni online 2026-2027: tempi e come fare - 504 studenti e le relative famiglie e tutte le informazioni sono disponibili su https://www. adnkronos.com
Sono aperte le iscrizioni per l'a.s. 2026-2027. Sul sito istituzionale http://istitutocomprensivoprimosora.edu.it è possibile seguire le procedure e scaricare la modulistica necessaria per effettuare le iscrizioni nella scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Pri - facebook.com facebook
Scuola, via alle iscrizioni per il prossimo anno: tempi e regole. Ecco perché non è necessario affrettarsi ilsole24ore.com/art/scuola-via… x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.