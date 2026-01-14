Scuola media Stanzione dice stop ai doppi turni | al via la nuova organizzazione oraria
A partire da lunedì 19 gennaio 2026, la scuola media “Stanzione” di Orta di Atella introduce una nuova organizzazione oraria, eliminando i doppi turni. Questa modifica mira a offrire un ambiente scolastico più equilibrato e sostenibile per studenti, famiglie e docenti, rappresentando un passo importante nella gestione dell’attività scolastica e nel miglioramento delle condizioni di studio.
Una svolta storica per la Scuola Secondaria di Primo Grado “Massimo Stanzione” di Orta di Atella: da lunedì 19 gennaio 2026, la scuola elimina i doppi turni, garantendo orari più sostenibili per studenti, famiglie e personale. La novità coincide con l’apertura delle iscrizioni per il nuovo anno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
