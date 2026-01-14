Scuola | è sempre più fuga dall’ora di religione In Toscana oltre la metà degli studenti non la fa

A Firenze, l’ora di religione cattolica sta registrando un calo significativo, superando di gran lunga le altre grandi città italiane. In Toscana, più della metà degli studenti sceglie di non frequentarla, riflettendo un cambiamento nelle preferenze e nelle sensibilità culturali. Questa tendenza evidenzia un mutamento nel rapporto tra giovani e tematiche religiose, con implicazioni sul modo in cui l’istruzione e la spiritualità vengono percepite nel contesto contemporaneo.

Firenze, 14 gennaio 2026 – A Firenze l’ora di religione cattolica continua a perdere terreno e lo fa più che in qualunque altra grande città italiana. I dati diffusi dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar) sull’anno scolastico 2024-2025 fotografano una realtà ormai consolidata: nel capoluogo toscano oltre la metà degli studenti non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica. La percentuale fiorentina arriva al 50,85%, un vero e proprio “sorpasso laico” che colloca la nostra città ai vertici nazionali insieme a Monfalcone (Gorizia) e Pinerolo (Torino). Il dato è ancora più significativo se si guarda al quadro provinciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

