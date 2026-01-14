Scuola de Pascale sul commissariamento | Provvedimento iniquo

Il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale commenta il commissariamento della regione, definendolo un provvedimento ingiusto. In un’intervista a Repubblica, ribadisce il rifiuto al dimensionamento scolastico proposto dal governo, spiegando le ragioni del mancato accordo e le conseguenti conseguenze. De Pascale sottolinea l’importanza di rispettare l’autonomia scolastica e la collaborazione istituzionale, anche quando si devono attuare decisioni non condivise.

Il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale intervistato da Repubblica ribadisce il no della Regione al dimensionamento scolastico richiesto dal governo, spiegando le ragioni che hanno portato al rifiuto dell’accorpamento di 17 scuole su 532 e al successivo commissariamento dell’Emilia-Romagna, insieme a Toscana, Umbria e Sardegna, deciso dopo il confronto con l’esecutivo e con il ministero dell’Istruzione guidato da Giuseppe Valditara: «In generale reputo sbagliata la scelta di tagliare il numero di autonomie scolastiche», ha detto de Pascale, «ma come presidente di Regione, nell’ottica di una corretta collaborazione istituzionale, tutti i giorni do attuazione a scelte politiche che non condivido. 🔗 Leggi su Lettera43.it

