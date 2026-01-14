La recente decisione di commissariare le scuole della provincia di Reggio, a causa delle criticità nel dimensionamento, ha suscitato reazioni da parte del Comune e della Provincia. Entrambe le istituzioni hanno definito illogici i tagli e sottolineato il loro impegno nella gestione virtuosa del sistema scolastico. La situazione evidenzia le difficoltà e le tensioni legate alle riforme in ambito educativo, richiedendo un approfondimento delle scelte e delle conseguenze.

È calato come una mannaia il commissariamento sul mancato dimensionamento scolastico della nostra provincia. Anche l’ Emilia-Romagna infatti, insieme a Toscana e Umbria e Sardegna, è stata commissariata dal Governo per la mancata approvazione del piano di riorganizzazione degli istituti scolastici. In questa decisione rientra anche il nostro territorio, con i due Cpia (istruzione per adulti) di Reggio Sud e Reggio Nord in città e quello di a Correggio. A nulla sono valse interrogazioni, insurrezioni sindacali e l’opposizione della Regione. "Non si comprende la logica per cui, in un territorio riconosciuto come virtuoso – tuonano la vicepresidente con delega alla scuola, Francesca Bedogni e l’assessora alle politiche educative del comune di Reggio, Marwa Mahmoud (insieme in foto) – con parametri di efficienza superiori a quelli richiesti a livello nazionale, venga oggi richiesto un ulteriore sacrificio in termini di autonomie scolastiche, come se il percorso già compiuto non avesse alcun valore né alcun peso nella valutazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola commissariata. I tagli anche a Reggio. Ira di Comune e Provincia: "Illogici, siamo virtuosi"

