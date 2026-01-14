Scuola Cgil Parma critica la nomina del commissario

La Cgil Parma e la Flc Cgil Parma hanno espresso una ferma critica alla recente nomina del commissario ad acta per il dimensionamento della rete scolastica in Emilia-Romagna, decisa dal Consiglio dei Ministri. La posizione delle organizzazioni sindacali si concentra sulla preoccupazione riguardo alle implicazioni di questa scelta per il sistema scolastico locale e le sue comunità.

La Cgil Camera del Lavoro di Parma e la Flc Cgil Parma intervengono con una presa di posizione netta contro la decisione del Consiglio dei Ministri di nominare un commissario ad acta incaricato di attuare il dimensionamento della rete scolastica in Emilia-Romagna.Secondo i sindacati, la nomina.

