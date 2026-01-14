Scuola Aperta anche nel pordenonese Ial Fvg presenta le sue offerte formative

A gennaio, Ial Fvg apre le sue sedi regionali con l'iniziativa “Scuola Aperta”, rivolta a studenti e famiglie del pordenonese e delle altre aree. L’evento permette di conoscere da vicino le opportunità formative offerte dall’istituto, favorendo un’informazione chiara e approfondita sulle diverse possibilità di formazione professionale presenti sul territorio. Un’occasione per scoprire i percorsi più adatti alle proprie esigenze e interessi.

