Scuola Aperta anche in provincia di Udine Ial Fvg presenta le sue offerte formative

A gennaio, Ial Fvg apre le porte delle sue sedi in provincia di Udine e in tutta la regione, offrendo incontri di “Scuola Aperta”. Questi appuntamenti sono rivolti a studenti e famiglie interessati a conoscere le opportunità formative disponibili, con l’obiettivo di favorire una scelta consapevole e informata del percorso di studi. Un'occasione per approfondire l’offerta educativa e valutare le possibilità di formazione professionale offerte dalla regione.

Nel mese di gennaio Ial Fvg apre le porte delle proprie sedi regionali con una serie di appuntamenti di "Scuola Aperta", rivolti a studenti e famiglie interessati a conoscere da vicino l'offerta formativa proposta nei diversi territori.

SAVE THE DATE ULTIMA DATA DI SCUOLA APERTA Martedì 27 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 Le insegnanti vi accompagneranno in una visita guidata degli ambienti e vi presenteranno il nostro progetto educativo rivolto ai bambini dai 2 ai facebook

