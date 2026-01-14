Scuola al freddo studenti in piazza per due giorni di seguito
Gli studenti del liceo Quasimodo di Magenta hanno deciso di scioperare per il secondo giorno consecutivo, manifestando le proprie ragioni in piazza. La protesta si svolge in un contesto di disagio legato alle condizioni ambientali della scuola, che si sono fatte sentire a causa del freddo. La mobilitazione evidenzia l'importanza di un ambiente scolastico adeguato per il percorso formativo degli studenti.
Studenti in sciopero per il secondo giorno consecutivo. Succede a Magenta, e in particolare al liceo Quasimodo. I ragazzi, per la seconda volta consecutiva, mercoledì mattina si sono radunati in piazza Formenti, davanti alla sede del municipio, per protestare contro il riscaldamento dell'istituto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
