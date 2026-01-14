Scossa di terremoto a Claut | è la seconda in pochi giorni

Da pordenonetoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto è stata avvertita ancora una volta a Claut, nel pomeriggio di martedì 13 gennaio. Si tratta della seconda occorrenza in pochi giorni nella stessa zona, evidenziando una situazione sismica da monitorare attentamente. Le autorità stanno valutando eventuali danni o necessità di intervento, e si consiglia ai residenti di seguire le indicazioni ufficiali per la sicurezza.

Seconda scossa di terremoto avvertita nella zona di Claut. È successo nel pomeriggio di martedì 13 gennaio. Stando a quanto si apprende dall'osservatorio nazionale dell'Istituto di geofisica e vulcanologia, il sisma è stato rilevato intorno alle 16:31 a nove chilometri dal paese della Valcellina. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Scossa di terremoto a poca distanza da Claut

Leggi anche: Scossa di terremoto a Claut, avvertita dalla popolazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.